Garfagnana



Montemagni (Lega): "Anche nella provincia di Lucca favorire il telelavoro"

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:22

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, si rivolge alle amministrazioni pubbliche affinchè favoriscano, in queste ore di emergenza, la pratica dello smart working.



"E' ovvio ed ormai conclamato - afferma - che per contrastare il dilagare del Coronavirus sia fondamentale non uscire dalle proprie abitazioni e quindi è altrettanto doveroso che sia le amministrazioni pubbliche che le aziende private, nei limiti del possibile, favoriscano la pratica dello smart working, dando la possibilità ai propri dipendenti di poter operare da casa."



"E' infatti importante - prosegue il consigliere - ridurre all'essenziale gli spostamenti e quindi anche l'utilizzo dei mezzi pubblici; in tal senso, bisogna, lo ribadiamo, permettere ai pendolari di continuare, specialmente a chi svolge mansioni impiegatizie, a lavorare dal proprio domicilio."



"Auspico, quindi - precisa la rappresentante del Carroccio - che pubblico e privato incrementino l'utilizzo del telelavoro, attivando velocemente tutte le procedure del caso."



"Invito, quindi - conclude l'esponente leghista - i vari sindaci della lucchesia e gli imprenditori del luogo a favorire ed incrementare questa opportunità che, stante la grave emergenza, potrebbe essere utilissima per frenare l'espandersi del morbo."