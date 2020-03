Garfagnana



Morto il maestro Roni, lutto in Valle

venerdì, 27 marzo 2020, 10:30

La Valle del Serchio in lutto per la scomparsa del maestro Luigi Roni, 78 anni, scomparso nella giornata di ieri dopo essere risultato il primo caso positivo nel comune di Fabbriche di Vergemoli.



Tante le personalità della Valle che, non appena appresa la notizia, hanno voluto lasciare un proprio ricordo del maestro. Qua sotto ne riportiamo alcune:

Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana: "Lo ricordo al Teatro Alfieri venerdì 6 settembre a salutare con la consueta passione gli oltre 500 spettatori che, dopo un interminabile applauso, si congedarono entusiasti dall’edizione 2019 del suo amato “Festival delle Muse”. Tosca di Giacomo Puccini l’opera scelta dal Direttore Artistico per ringraziare l’affezionato pubblico che da anni, in numero sempre crescente, segue la rassegna itinerante da lui ideata e promossa con tenacia, convinzione e passione. Luigi, sulla scia di quell’ultimo successo, era già impegnato a incalzate l’Amministrazione per mettere in piedi l’opera di chiusura dell’edizione 2020: Il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Per il Maestro Roni la musica è stata ragione di vita, professione amata, arte ispiratrice di straordinarie iniziative. La sua musica ha trovato negli ultimi 20 anni il connubio perfetto con la sua terra natia che è stata palcoscenico del suo impegno per la promozione della cultura musicale nella Valle del Serchio e in tutta la provincia di Lucca. La sua esperienza, la sua professione e i suoi legami con artisti di fama internazionale sono stati messi a servizio della sua gente e della sua terra in un meraviglioso atto d’amore. Ai familiari esprimo con non poca commozione, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di Castelnuovo Garfagnana, un profondo cordoglio e una sincera vicinanza".



Gabriele Brunini, governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano: "Un carissimo amico, il Maestro Luigi Roni ci ha lasciato, in questi tempi tremendi, in un modo che non avremmo mai voluto fosse così. E’ stato un vero signore, un gran signore della musica, un grande amante della sua terra, con il quale era un piacere enorme collaborare. Alla malattia maledetta si addicono alcune frasi di una romanza di Rossini, che era un cavallo di battaglia del Maestro negli anni della sua bellissima carriera; che spesso gli piaceva canticchiare. Questo virus è “un venticello, che insensibile, sottile, piano piano, terra terra, va scorrendo, va ronzando; s'introduce destramente, prende forza a poco a poco, vola già di loco in loco, e ti fa d'orror gelar; si propaga, si raddoppia, e produce un'esplosione, come un colpo di cannone”. Ciao Luigi".



Patrizio Andreuccetti, primo cittadino di Borgo a Mozzano: "Il virus ci ha portato via il Maestro Luigi Roni. Basso di fama mondiale, ho avuto l'opportunità di conoscerlo per l'annuale organizzazione del Serchio delle Muse. Ogni anno veniva da me, da grande signore, da uomo di straordinaria cultura, e presentava il nuovo appuntamento con l'opera lirica. Chiedeva una mano organizzativa, poi a portare gente ci pensava lui: infatti Piazza Garibaldi era sempre gremita con 300/400 persone. È la prima persona che conoscevo bene che il covid mi porta via".



Daniele Gaspari, sindaco di Castiglione di Garfagnana: "L'Amministrazione Comunale si stringe attorno alla famiglia Roni per la scomparsa del caro Maestro. Ciao Luigi resterai sempre nei nostri cuori, grazie per tutto il tuo amore verso il nostro Borgo e la tua grande Cultura".



Unione Comuni Garfagnana: "Il Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, interpretando il comune sentimento dei Sindaci componenti la Giunta, partecipa al ricordo della figura del Maestro Luigi Roni, figlio della terra di Garfagnana che ha portato la sua alta professionalità artistica nei più famosi teatri d’Italia e del mondo. Il Maestro amava profondamente la sua terra, che frequentava con assiduità, al punto di dedicargli tante energie e portando a esibire sul nostro territorio grandi nomi della lirica internazionale. La collaborazione con la Comunità Montana prima e l’Unione Comuni Garfagnana poi è stata estremamente proficua. Il rapporto iniziato tanti anni fa con un grande progetto che permise di sviluppare un percorso di avvicinamento all’opera che coinvolse oltre 500 ragazzi delle scuole del territorio e si concluse con un’operetta che fu estremamente seguita e apprezzata dai giovani studenti. La lunga partecipazione dell’Ente al Serchio delle Muse, nelle sue numerose edizioni, è stata continuativa e in diverse occasioni i suoi uffici ne hanno ospitato la segreteria organizzativa. L’Unione e i Comuni componenti non hanno mai fatto mancare il sostegno e la logistica agli eventi nella consapevolezza che il Maestro Roni offriva alle nostre comunità un’opportunità unica di partecipare nelle piazze dei nostri borghi a spettacoli di elevatissimo livello artistico. L’ultimo sforzo che il Maestro ci ha regalato purtroppo non lo vedrà compiuto. Da mesi infatti coordinava un progetto dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’ISI Garfagnana in cui le classi erano impegnate in un percorso formativo, in collaborazione con i docenti di materie letterarie, per portare i giovani alla scoperta dell’opera lirica. Alla conclusione del progetto, per l’ultimo giorno di scuola, era previsto un grande spettacolo, con illustri artisti, presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garf.na, con tutti gli studenti. L’emergenza Coronavirus non solo ha interrotto il progetto ma ha strappato a questa terrà il suo ideatore. Un immenso grazie al Maestro per tutto quello che ha donato alla comunità della Garfagnana. Ci piace ricordarlo con l’espressione che era solito ripetere ad ogni incontro organizzativo “qui mi sento a casa”.



David Saisi, primo cittadino di Gallicano: "L'amministrazione comunale di Gallicano, unita a tutta la comunità, apprende con sconforto e sincera commozione della scomparsa del Maestro Luigi Roni. Ci stringiamo con grande affetto attorno a Claudio, Giorgia, Elda, Chiara, Giulio e a tutta la famiglia Roni in questo doloroso momento e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze. Oggi il Maestro ci ha lasciati, ma sarà sempre con noi in tutti i momenti di vita culturale che animeranno il nostro comune, non dimenticheremo una così grande persona, un uomo sincero, grandioso per la sua generosità, cultura e carisma. Mancherà a tutti i gallicanesi la sua determinazione, il suo amore per la musica e la cultura".

Notizia in aggiornamento