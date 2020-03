Nuovo caso a Vagli: “La persona non dimora nel comune”

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 28 marzo 2020, 21:50

Tramite i canali social network del comune di Pieve Fosciana veniamo a conoscenza di una bella iniziativa che caratterizzerà tale comune dove è stato illuminato di azzurro l'ex convento di Sant'Anna in onore degli operatori sanitari, settore fondamentale che sta combattendo in prima linea la battaglia Coronavirus e per tutti...

sabato, 28 marzo 2020, 20:27

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, conferma il nuovo caso registrato oggi nel suo comune come riportato nel bollettino giornaliero divulgato dall'Asl

sabato, 28 marzo 2020, 20:22

4 miliardi e trecento milioni: saranno questi i soldi che il Governo anticiperà ai comuni affinché possano subito essere raggiunti i cittadini con misure adeguate per fronteggiare l'emergenza coronavirus

sabato, 28 marzo 2020, 18:51

Proseguono i contatti giornalieri, e nell’avanzare della Primavera, continuano le iniziative del Mangia Trekking per contribuire con esempi concreti a dare suggerimenti utili sul come trascorrere il tempo in casa. Evitando di farsi catturare dalla noia e dalla depressione che il virus sembra imporre

sabato, 28 marzo 2020, 18:39

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

sabato, 28 marzo 2020, 18:27

Sono 19 le persone positive dopo i 31 tamponi effettuati dall'Asl presso la RSA Paoli e Puccetti di Gallicano, a seguito del primo caso di positività riscontrato ieri in una signora asintomatica, residente a Molazzana, ma da oltre tre settimane ricoverata nella struttura