Pd Gallicano: "Emergenza Coronavirus, siamo a disposizione"

lunedì, 9 marzo 2020, 22:11

Vista l'emergenza Coronavirus che sta interessando anche la Valle del Serchio, il Partito Democratico di Gallicano dichiara di mettersi a disposizione della comunità.



"Sono giorni difficili - spiega - dove si sta combattendo una guerra contro un nemico invisibile. Il Partito democratico di Gallicano si mette a disposizione della comunità per far fronte a questa situazione che potrebbe aggravarsi. Le donne e gli uomini del Pd sono pronte a collaborare con l’amministrazione comunale, la protezione civile, la Misericordia e tutte le organizzazioni preposte per aiutare e facilitare la vita a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Soprattutto nei prossimi giorni gli anziani devono stare a casa o lontano dagli altri, è perciò necessario svolgere per loro alcune funzioni come fare la spesa. Noi siamo a disposizione rispettando le semplici cautele impartite".