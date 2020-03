Garfagnana



Pieve Fosciana: ex convento illuminato in onore degli operatori sanitari

sabato, 28 marzo 2020, 21:50

di lorenzo fiori

Tramite i canali social network del comune di Pieve Fosciana veniamo a conoscenza di una bella iniziativa che caratterizzerà tale comune dove è stato illuminato di azzurro l'ex convento di Sant'Anna in onore degli operatori sanitari, settore fondamentale che sta combattendo in prima linea la battaglia Coronavirus e per tutti quelli che purtroppo sono deceduti. È stato scelto l'azzurro, colore della bandiera europea, anche per ribadire l'importanza della parola unione che ora più che mai è di vitale importanza.

Tale iniziativa si aggiunge anche ad altre già realizzate proprio a Pieve Fosciana come appendere la bandiera italiana fuori dalle abitazioni e suonare la campana del beato Ercolano. Appena possibile verrà inoltre effettuata una messa, celebrata da Don Giovanni, in diretta NoiTv.