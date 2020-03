Garfagnana



Pieve Fosciana: oggi nessun nuovo caso

venerdì, 20 marzo 2020, 21:42

di lorenzo fiori

Tramite i canali social network del comune di Pieve Fosciana è arrivata l'ufficialità che, nella giornata odierna, in tale comune non si è manifestato nessun nuovo di Coronavirus.

La situazione quindi rimane quella descritta ieri con un totale di quattro casi positivi (tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare). Rimarranno aperte tutte le attività commerciali definite come di prima necessità.

Di seguito riportiamo il post pubblicato dal comune sulla propria pagina Facebook:

"Cari concittadini,

cominciamo con una notizia positiva: oggi nel nostro comune non risultano altri casi di persone positive al coronavirus.

La situazione rimane quella annunciata ieri sera, con la famiglia che correttamente si è autodenunciata e alla quale va la nostra vicinanza e solidarietà.

un'informazione importante: tutte le attività commerciali indicate come essenziali sono regolarmente aperte al servizio di tutti, un doveroso riconoscimento va a tutti loro.

Atteniamoci alle regole, rimaniamo in casa per noi e per tutta la comunità."