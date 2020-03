Garfagnana



Pifferi: "A Camporgiano un caso di quarantena e 18 isolamenti volontari fiduciari"

sabato, 21 marzo 2020, 15:46

Anche il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi, approfitta per fare un piccolo aggiornamento sull'emergenza Coronavirus nel suo comune, con una lettera indirizzata ai propri concittadini nella quale annuncia che, nel territorio comunale, ad ora non ci sono casi di positività, ma un caso di quarantena e 18 casi di isolamento volontario fiduciario.



La lettera:



"Carissimi Concittadini,

un breve aggiornamento sia sulla situazione epidemiologica del nostro Comune, sia sulle attività di supporto alla popolazione, che stiamo svolgendo in collaborazione con Asl, Unione dei Comuni della Garfagnana, Centro Operativo Intercomunale e Volontariato.

Riguardo al primo aspetto, possiamo dire, con soddisfazione, che ad oggi nessun caso di positività al Covid-19 si è manifestato nel Comune di Camporgiano. Permettetemi, però, una raccomandazione: anche se è perfettamente comprensibile l'ansia e la preoccupazione che caratterizza le nostre vite in questo momento di difficoltà, nondimeno va assolutamente evitata la "caccia all'untore" di Manzoniana memoria: è, infatti, non solo inutile, ma grandemente dannoso ipotizzare la presenza di casi di positività inesistenti o, peggio ancora, ritenere che le autorità preposte non vigilino e addirittura ci nascondano la verità! La situazione è attentamente monitorata giorno per giorno e sarete tempestivamente informati se vi saranno novità.

Domani 22 marzo terminerà il periodo cautelare sia dell'unico caso di quarantena obbligatoria del nostro Comune, sia dei 12 casi di isolamento fiduciario volontario: le persone coinvolte stanno tutte bene. Nel frattempo, si sono aggiunti 6 nuovi casi di isolamento fiduciario volontario, ma anche queste situazioni sono assolutamente sotto controllo.

Questo quadro incoraggiante dimostra che abbiamo ben compreso come dobbiamo comportarci e lo stiamo facendo in modo egregio:grazie di vero cuore a tutti voi! Per chi, tuttavia, ancora non lo avesse capito, la prima regola di comportamento che dobbiamo seguire è quella di STARE IN CASA, tanto più che l'ordinanza del Ministero della Salute di ieri, 20 marzo, restringe ulteriormente la possibilità di muoversi dalla propria abitazione. I controlli attivati dalle Forze dell'ordine per contrastare e reprimere le violazioni si stanno dimostrando efficaci su tutto il territorio nazionale ed in particolare i Carabinieri della Stazione di Camporgiano hanno intensificato la vigilanza e sanzionato diversi cittadini, ma nessuno del nostro Comune. E questa è un ulteriore dimostrazione del vostro comportamento responsabile.

Passando ad analizzare le attività di supporto alla popolazione, anche qui devo rilevare con grande soddisfazione che il servizio di consegna domiciliare dei medicinali e dei generi di prima necessità, organizzato dal Comune in collaborazione con la Misericordia di Camporgiano, il coordinamento comunale dei Gruppi Donatori di Sangue, i Comitati Paesani di Filicaia e Poggio e, soprattutto, la farmacia ed i negozi di alimentari, sta funzionando molto bene.

Attiveremo nei prossimi giorni, grazie al Centro Operativo Intercomunale, un intervento di sanificazione di strade e piazze, che verrà effettuato in orario notturno, soprattutto in corrispondenza dei luoghi di maggior afflusso delle persone, come appunto gli uffici pubblici, i negozi commerciali, gli sportelli bancomat ecc.

Concludo osservando che oggi, 21 marzo 2020,passato l'inverno, inizia la Primavera... pur non abbassando assolutamente la guardia e continuando ad essere attenti e responsabili, mi auguro possa essere di buon auspicio per tutti noi e per la nostra bella Patria".

Il sindaco



Avv. Francesco Pifferi Guasparini