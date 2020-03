Garfagnana



Più sicurezza sul lavoro per Gaia spa

venerdì, 6 marzo 2020, 15:40

Qualità, Ambiente e Sicurezza: sono tre le certificazioni, relative a tre settori fondamentali dell'azienda, conseguite da GAIA in questi anni a garanzia della correttezza delle procedure adottate nello svolgimento dei compiti di gestione. In ordine temporale, l'ultimo certificato ad essere stato ottenuto qualche settimana fa è quello relativo alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Questo certificato, come gli altri due, è stato rilasciato dall'Ente di certificazione Dasa Rägister, e attesta la conformità del Sistema Salute e Sicurezza adottato ai requisiti della norma internazionale UNI ISO 45.001 del 2018, norma che specifica i requisiti per predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro.

Il percorso di certificazione aziendale intrapreso da GAIA è volto a migliorare l'efficienza del servizio fornito agli Utenti; in particolare, il Certificato sulla Sicurezza conseguito di recente inserisce tutte le attività svolte da GAIA in un quadro di prevenzione, intesa come come eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi, e tutela degli oltre 500 dipendenti in forze nella Società.

Tutte le certificazioni di GAIA sono state rilasciate all'ente Dasa Rägister. La prima certificazione arriva nel 2007, ed è relativa al certificato di qualità (UNI EN ISO 9001), la seconda nel 2017 è il certificato ambientale (UNI EN ISO 14.001). Ottenuta la certificazione, è necessario continuare a lavorare per il mantenimento e il continuo miglioramento del Sistema, che è soggetto a verifiche interne e agli Audit periodici dell'Ente.