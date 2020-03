Garfagnana : minucciano



Poli: "Coronavirus, ad oggi non sussistono le condizioni per provvedere a particolari restrizioni"

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:26

Il primo cittadino di Minucciano, Nicola Poli, aggiorna i propri concittadini sulla situazione relativa al Coronavirus nel suo comune attraverso una lettera a loro indirizzata.



"Cari Concittadine e Concittadini,

è nota a tutti la situazione che la Nazione sta vivendo in relazione all’infezione da COVID – 19 che attaglia molte aree del Paese.

Le Istituzioni nazionali, regionali e locali sono strette in un importante sforzo, volto da un lato a contenere l’espansione dell’infezione e a predisporre i necessari presidi medici (terapie, vaccini, ecc…) e, dall’altra, a gestire al meglio tutti gli aspetti connessi ad una società che deve comunque andare avanti.

Si tratta certamente di una situazione di emergenza che sta mettendo alla prova il Servizio Sanitario Nazionale e, indirettamente, l’intero sistema – Paese e che, pertanto, deve essere affrontata con attenzione, decisione e celerità, ma che può essere superata e sarà vinta, perché lo Stato italiano ha i mezzi economici, scientifici ed umani per farlo.

Tutti i livelli territoriali sono monitorati e le Istituzioni, locali e non, sono pronte ad adottare i provvedimenti che si dovessero via via rendere necessari, in funzione delle specifiche situazioni concrete.

Ad oggi, sul nostro territorio non risultano sussistere le condizioni previste per provvedere a particolari restrizioni (quali chiusura di scuole, uffici pubblici ed esercizi commerciali, interruzione di manifestazioni, ecc…).

Sono monitorati (per quanto possibile) eventuali accessi da zone con maggior presenza infettiva ed è necessario continuare nello sforzo collettivo di rafforzare l’igiene di viso e mani ed evitare contatti stretti e diretti, cercare di ridurre la frequentazione di manifestazioni molto affollate, proteggere le persone maggiormente minacciate (anziani e soggetti immunodepressi), comunicare a ASL, medico, sindaco o vigili ogni contatto con persone potenzialmente positive, con le modalità già rese note al pubblico e da ultimo ribadite anche nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 2.03.2020.

Ritengo estremamente positiva la collaborazione che si è instaurata fra tutte le Istituzioni, volta ad assumere in modo ordinato e omogeneo i provvedimenti necessari e a dare la massima diffusione, con trasparenza e celerità, ad essi e ad ogni aggiornamento, che arriva con frequenza e puntualità, ogni giorno, dal SSN.

Raccomando, quindi, di assumere le informazioni del caso presso fonti serie e certe (medici, farmacie, siti istituzionali e del SSN), evitando pseudo-notizie o, peggio, fake news che (soprattutto sui social networks) possono solo creare allarmismi e, indirettamente, importanti danni sociali ed economici e ribadisco l’importanza dei comportamenti e delle segnalazioni che ogni cittadino, con senso civico, è chiamato a tenere e a fare.

Assicuro infine a tutti la massima e costante attenzione mia e dell’Amministrazione sull’evoluzione della situazione".





Minucciano 4 marzo 2020

Il Sindaco

Nicola Poli