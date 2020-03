Primo caso a Pieve Fosciana, il comune: "Vi terremo aggiornati"

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 15 marzo 2020, 20:38

Ha subito richiamato molta attenzione il progetto “fare e conoscere” avviato dall’associazione Mangia Trekking. In molti hanno comunicato di aver molto gradito l’invito ad ascoltare buona musica. Tanti altri, invece hanno osservato che le persone passeggiano nelle città e nei luoghi insieme agli amici cani

domenica, 15 marzo 2020, 17:52

Sono 151 i nuovi casi positivi al coronavirus Convid-19 registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani, e salgono dunque a 781 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

domenica, 15 marzo 2020, 17:50

Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord, interviene sulla questione dell'apertura o meno delle aziende in questo momento di emergenza Coronavirus

domenica, 15 marzo 2020, 17:47

La campana del Beato Ercolano, dal campanile di Pieve Fosciana, è tornata a suonare a distesa per invocare la sua intercessione contro il coronavirus. In passato la campana era stata suonata in occasione delle calamità e per allertare la popolazione.

domenica, 15 marzo 2020, 16:40

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19

domenica, 15 marzo 2020, 13:22

Dopo le polemiche sui dispositivi della protezione civile nazionale e la lettera aperta degli infermieri, il presidente della Toscana sta preparando anche un atto, assieme all’unità di crisi, dove sarà indicato il tipo di dispositivo da utilizzare in ogni circostanza a seconda dell’efficacia