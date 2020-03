Protezione civile, apre il centro operativo intercomunale della Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 10 marzo 2020, 16:01

Il territorio di Lucca, Pistoia e Prato cambia status e, come il resto d'Italia, diviene area protetta a causa dell'epidemia di coronavirus: una notizia non inaspettata per le imprese, che si stanno attrezzando per far fronte a una situazione che già nelle settimane scorse le aveva viste impegnate nel fare...

martedì, 10 marzo 2020, 14:53

In queste ore di confusione, legata all'estensione delle restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, sono in molti, anche in Valle del Serchio, a domandarsi cosa sia lecito o non lecito fare, per non incorrere in sanzioni, da parte delle forze dell'ordine, o, peggio ancora, in azioni che possano, in...

martedì, 10 marzo 2020, 14:44

Nel primo pomeriggio si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della Scala Richter con epicentro nel territorio comunale di Camaiore. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in Versilia e in Valle del Serchio. Al momento non risultano danni a cose o persone. La circolazione ferroviaria è regolare

martedì, 10 marzo 2020, 13:38

Viste le disposizioni dei decreti dell'8 e 9 marzo, contenenti misure urgenti e straordinarie per il contenimento della diffusione del Coronavirus, i sindaci dei comuni della Garfagnana hanno convenuto di mantenere l’apertura degli Uffici dell’Unione Comuni fino al 3 aprile negli orari antimeridiani salvo diverse esigenze

martedì, 10 marzo 2020, 13:16

Il presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, informa i cittadini sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus, a seguito del nuovo DPCM, annunciato da Conte, che estende le disposizioni previste dalla data odierna per Lombardia e 14 province a tutta Italia. Pertanto in tutto il territorio nazionale

martedì, 10 marzo 2020, 12:20

CTT Nord, in tutti i territori in cui opera, ha disposto le seguenti azioni di prevenzione rivolte alla clientela e ai lavoratori, per contrastare la diffusione del coronavirus