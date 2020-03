Garfagnana



Quarantena volontaria, cinque casi a Pieve e due a Villa: c'è anche una sanzione

venerdì, 13 marzo 2020, 16:28

di simone pierotti

Situazione abbastanza tranquilla nei comuni dell’alta Garfagnana. Da un sondaggio effettuato da La Gazzetta del Serchio, al momento, risultano esserci cinque casi di quarantena volontaria con sorveglianza attiva dichiarati a Pieve Fosciana e due casi a Villa Collemandina: le persone stanno tutte bene e non presentano particolari problemi di salute.



A Careggine non si registrano casi; contattato il vice sindaco Mario Puppa, ha dichiarato di essere a conoscenza di qualche soggetto privato che si è messo, per ragioni cautelative, in quarantena.

Stesso discorso vale per il comune di Castiglione di Garfagnana, dove non si segnala alcun particolare caso, mentre a Pieve Fosciana, come detto, le cinque quarantene volontarie con sorveglianza attiva da parte di persone che hanno avuto contatti con soggetti terzi provenienti dalle cosiddette "zone a rischio". Comunque, nessun problema di salute particolare: addirittura, in un paio di casi, la quarantena terminerà domani (sabato 14 marzo).



Pure a Villa Collemandina si registrano due persone in quarantena volontaria con sorveglianza attiva - come segnalato dal sindaco Francesco Pioli -. Si tratta di un soggetto che si trovava nella provincia di Modena per ragioni lavorative e di un altro del quale non abbiamo particolari notizie.



“Villa Collemandina, trovandosi al confine con la provincia di Modena, è stata soggetta a particolari controlli da parte delle forze dell’ordine anche perché in diversi hanno una seconda abitazione nel comune garfagnino” ha affermato il primo cittadino. Lo stesso Pioli ha spiegato che sono stati effettuati diversi controlli, su persone provenienti da altre zone (nei giorni antecedenti al decreto che ha istituito la zona rossa), e sono risultati tutti negativi.



Da segnalare il caso di una famiglia che ha raggiunto la sua seconda abitazione nella frazione di Corfino tra il lunedì e il martedì scorso; sono tuttora in corso degli accertamenti, ma questi soggetti potrebbero incappare in delle sanzioni poiché sarebbero usciti da una zona rossa senza aver avvertito alcuna autorità.