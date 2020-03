Regionali, Lega sceglie la Ceccardi. Recaldin: "Lei candidato migliore per svoltare"

Altri articoli in Garfagnana

Giovanni Bernicchi (segretario generale Fisascat Cisl Toscana Nord), in vista della festa della donna (8 marzo), sensibilizza sul tema delle condizioni delle donne nel mondo del lavoro

Deriva soprattutto dalla crisi delle relazioni commerciali con l'estero il danno che le aziende calzaturiere stanno subendo a causa della diffusione del Covid – 19

Firmata dal presidente Rossi, prevede nuove disposizioni su chi dovrà essere sottoposto a tampone e per la funzionalità delle strutture sanitarie. Ospedali ad attività chirurgica ridotta. Norme anche per le mense universitarie. Prorogati fino al 30 giugno le autocertificazioni in scadenza delle fasce di reddito per le prestazioni sanitarie

L’Associazione Non Ti Scordar di Te, con sede a Gallicano e a Castelnuovo di Garfagnana, che combatte la violenza contro le donne, proprio per la Festa della Donna, ha promosso la realizzazione di un gadget, al quale hanno contribuito, in una rete di solidarietà, altre due associazioni: Lo Sterpaio di...

Misure di sostegno trasversale alle cooperative di tutti i comparti, garantire la continuità di reddito ai lavoratori e alle cooperative grazie a misure risarcitorie per danni accertati, cassa integrazione in deroga con strumentazione più flessibile, sospensione dei pagamenti di tasse e contributi previdenziali, sospensione del pagamento rate dei mutui e...

Si tratta di due cittadini lucchesi, marito e moglie (lui ha 66 anni, lei 55) e di un cittadino di 60 anni, di Lucca, che aveva avuto contatti con altre persone risultate positive