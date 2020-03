Garfagnana



“Restiamo a casa”, un invito a tenere alto il morale e coinvolgere i cittadini

martedì, 24 marzo 2020, 14:35

L’Unione Comuni Garfagnana dal 2004 ha istituito la Banca dell’Identità e della Memoria, un centro in cui sono raccolti, e continuano a confluire documenti, pubblicazioni, fotografie, filmati, studi, tesi di laurea, dati statistici e altro materiale, anche multimediale, sulla Garfagnana, per recuperare, conservare e valorizzare la cultura, la storia e le tradizioni del territorio e realizzare iniziative di conoscenza, promozione e animazione.

La “Banca” è un patrimonio per tutta la comunità della Garfagnana e a cui tutti possono dare il proprio contributo per arricchirne i contenuti.

L’emergenza coronavirus, con la prescrizione “Io resto a casa” ha stimolato tutti noi a trovare il tempo per rivisitare i propri documenti e le proprie esperienze di appartenenza alla comunità: fotografie, ricordi di tradizioni, luoghi e personaggi che fanno, o hanno fatto parte, della nostra vita.

Chi desidera condividerli collaborando per arricchire il “patrimonio della Banca” può inviarci fotografie, sia attuali che storiche, racconti e descrizioni sulla Garfagnana riguardanti in particolare: tradizioni, paesaggi, ambiente, centri storici, chiese, opere artistiche, rocche, prodotti tipici e quant’altro caratterizza il nostro territorio. Le immagini dovranno indicare il luogo, l’anno dello scatto e, se necessaria, una descrizione del contenuto. I materiali potranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo bim@ucgarfagnana.lu.it.

Tutti i documenti pervenuti saranno catalogati e inseriti nell’archivio della “Banca” con il nome dell’autore. L’invio volontario del materiale costituisce, senza ulteriori comunicazioni, l’autorizzazione per l’Unione Comuni all’utilizzo per pubblicazioni cartacee, siti web, mostre, ecc., senza alcun compenso o diritto all’autore, salvo la citazione di chi ha fornito il materiale o l’autore, se da questi specificatamente richiesto.

Il presidente Andrea Tagliasacchi ringrazia quanti vorranno collaborare, è un invito a tenere alto il morale contribuendo a salvaguardare e rendere disponibile il patrimonio di storia e cultura del territorio attraverso la Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana.