Garfagnana



Saisi: "A Gallicano nessun nuovo caso"

martedì, 24 marzo 2020, 21:52

di daniele venturini

Il sindaco David Saisi, in una diretta streaming, ha parlato dell'attuale situazione a Gallicano e in tutta la Garfagnana. Il primo cittadino ha riferito che oggi vi è stato un solo positivo al Coronavirus, per quanto riguarda la Garfagnana, e i numeri delle persone in quarantena e in isolamento volontario sono gli stessi di ieri.

A Gallicano non ci sono state persone risultate positive al virus e i dati delle persone in isolamento volontario e in quarantena sono le stesse di ieri.

Siasi ha rivolto un appello ai pensionati consigliando loro di non andare all'ufficio postale prima dell'apertura come solitamente succede perché altrimenti si verranno a formare file. Ha altresì consigliato i pensionati di usare il bancoposta per ritirare la pensione. In questo caso non dovranno fare file. Il sindaco ha spiegato che l'Ufficio Postale di Turritecava è stato chiuso, come altri 50 nella provincia, per una scelta delle Poste. Ha precisato che per le persone anziane o che hanno problemi di salute possono inviare un famigliare o altra persona munita di delega, e carta d'identità del pensionato. Le poste rimarranno aperte dal 26 di marzo al 1 di aprile, per dare la possibilità ai pensionati di poterle ritirare con calma. Comunque – ha precisato Saisi – le pensioni si possono ritirare anche dopo il promo di aprile.

Saisi ha precisato che dall'ordinanza del ministero, si è finalmente capito che potranno recarsi a fare la spesa al supermercato di Gallicano, oltre ai comuni di Gallicano Molazzana, Fabbriche di Vergemoli e la frazione di Palagnana, anche i paesi vicini come Mologno, perché nell'ordinanza si legge che per fare la spesa si deve andare nel supermercato o negozio più vicino, anche se non è nello stesso comune.