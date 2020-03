Garfagnana : gallicano



Saisi aggiorna su Rsa Paoli Puccetti: "Due persone hanno presentato sintomi e sono state portate in strutture più attrezzate"

domenica, 29 marzo 2020, 20:54

Nessuna novità riguardo nuovi casi di Coronavirus nella Rsa Paoli Puccetti di Gallicano. Ad annunciarlo il primo cittadino David Saisi, nella consueta diretta Facebook delle 21, dopo i 18 tamponi positivi risultati nella giornata di ieri, ai quali si aggiunge il primo caso della donna asintomatica residente a Molazzana risultata positiva nella giornata di venerdì.



Il sindaco ha innanzitutto fatto una precisazione: "La Rsa Paoli Puccetti non è solo una struttura per anziani - ha specificato il primo cittadino -; è anche un ospedale di comunità. All'interno ci sono pure pazienti non anziani, ma che sono all'interno della struttura per altre motivazioni".



"Rispetto all'aggiornamento di ieri - ha spiegato Saisi - segnalo che purtroppo è deceduto un ospite e che due persone hanno presentato sintomi da Coronavirus e sono state quindi portate in strutture maggiormente attrezzate. Ci sono ancora persone in attesa di tampone, dobbiamo quindi aspettare domani per avere un quadro completo".



Saisi ha infine chiuso con una buona notizia: "Sono stato contattato da alcune persone del comune di Vagli Sotto - ha concluso -, i quali mi hanno annunciato che sarà attivata una raccolta fondi per la Rsa Paoli Puccetti. A breve ci comunicheranno le modalità per poter fare le donazioni. La raccolta verrà gestita dal comune Gallicano per acquistare materiale sanitario che la Rsa ci richiederà".