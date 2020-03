Garfagnana



Saisi aggiorna sui dati in Garfagnana: "Ad oggi 32 tamponi positivi e 141 tra quarantene e isolamenti"

domenica, 22 marzo 2020, 21:17

di daniele venturini

Nessun nuovo caso di Coronavirus nel comune di Gallicano. Ad annunciarlo, nella consueta diretta Facebook delle 21, è stato il primo cittadino del comune David Saisi. Rimane quindi fermo ad uno il conteggio dei contagiati nel territorio comunale, mentre sono 15 le persone in quarantena o isolamento fiduciario: per la precisione, 10 in quarantena e 5 in isolamento.



Saisi ha approfittato per esprimere vicinanza alle persone in quarantena ed in isolamento nel suo comune ed ha aggiornato sulle condizioni di salute dell'unico, al momento, contagiato a Gallicano: "Sta bene - ha rassicurato Saisi -, non ha più tosse né febbre. Anche i familiari stanno bene". Ha anche colto l'occasione per fare il quadro in Garfagnana (esclusa ovvero la Mediavalle): ad ora, sono in totale 32 i tamponi risultati positivi e tre i decessi; 141 invece i casi di quarantena o isolamento fiduciario.



Il primo cittadino ha quindi riferito che oggi ci sono stati più controlli da parte delle forze di polizia, nel territorio del comune, e che i risultati si sono visti: poche auto in transito e nessuna persona in giro per il paese. Per questo motivo ha esternato tutta la sua gratitudine agli uomini delle forze dell'ordine. Saisi ha annunciato che sta pensando di fare una ordinanza comunale fra qualche giorno, in ordine al comportamento da tenere nel territorio del comune. Ha specificato che non ha avuto chiarimenti dal ministero, in merito al nuovo decreto uscito da poche ore, e che attende i chiarimenti da Roma a breve. Ha poi informato i cittadini del fatto che non possono uscire dal comune dove si trovano: "Si può uscire dal comune soltanto per comprovati motivi, tipo: lavoro, spesa, farmacia" ha chiarito. Infine, ha ricordato che trasgredire la legge, in questo caso, porta a una denuncia penale e a sanzioni, pertanto ha esortato i suoi cittadini a stare a casa.