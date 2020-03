Garfagnana



Saisi: "Caso Molazzana, una signora che però si trova da oltre tre settimane in Rsa a Gallicano"

venerdì, 27 marzo 2020, 21:07

E' stato il primo cittadino di Gallicano, David Saisi, a far chiarezza sul secondo caso registrato oggi nel suo comune, alla luce anche della comunicazione dell'Asl che, nel bollettino diramato in serata, ha parlato invece di un primo caso avvenuto a Molazzana.



"Si tratta del solito caso - ha spiegato il sindaco nella consueta diretta Facebook -: ovvero di una signora che, effettivamente, è originaria del comune di Molazzana ma che, da ormai oltre tre settimane, si trova in una Rsa del nostro comune. E' una persona asintomatica. Asl ha immediatamente messo in sicurezza la struttura ed ha effettuato 30 tamponi ad ospiti e personale. Solo nella giornata di domani però sapremo se ci saranno nuovi positivi".



Saisi ha quindi approfittato per fare un punto della situazione in Garfagnana: "Ad oggi - ha sottolineato il sindaco - sono 40 i casi positivi (tra cui 16 ricoveri) che rientrano nelle 90 quarantene complessive. 10 invece i casi di isolamento fiduciario. Cinque infine i tamponi positivi registrati oggi (tra cui quello nel nostro comune)".



Il primo cittadino gallicanese ha infine concluso con una buona notizia: "Oggi abbiamo avuto risposta anche di un altro tampone, fatto su una persona residente nel cuore di Gallicano, ed è risultato fortunatamente negativo".