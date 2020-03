Garfagnana



Saisi fa il punto: "A Gallicano un caso positivo, cinque persone in isolamento volontario e 14 in quarantena"

lunedì, 23 marzo 2020, 21:47

di daniele venturini

Il sindaco di Gallicano David Saisi, questa sera, ha riferito che non ci sono nuovi casi di contagio da Coronavirus a Gallicano. Nel comune vi è un solo caso positivo, inoltre ci sono cinque persone in isolamento volontario e 14 in quarantena. Mentre in tutta la Garfagnana, oggi si è registrato un solo caso di contagio da Coronavirus a Castelnuovo. Inoltre vi sono 117 persone in isolamento fiduciario e 43 in quarantena.

Il primo cittadino ha letto un messaggio di incoraggiamento che gli ha inviato don Fiorenzo, parroco di Gallicano, il quale raccomanda i suoi parrocchiani di tenere duro e di stare a casa. Il parroco, con la sua consueta sagacia, ha paragonato questi giorni di permanenza in casa a una quaresima. Infine ha espresso la sua vicinanza a tutti i gallicanesi.

È stato istituito anche un servizio di sostegno psicologico completamente gratuito, che è stato organizzato da tre psicologhe di Gallicano. Chi ne fosse interessato deve contattare il: 329.0979268.

Il sindaco si è congratulato con Emma Saisi, che tutti i giorni svolge lezioni di inglese per i bambini e non solo, su internet. Iniziativa molto gradita.

Il comune ha ordinato tramite Papeschi 1.000 mascherine mod. FFPZ, queste doverebbero arrivare tra alcuni giorni. I soldi per l'acquisto sono stati donati da varie associazioni e cittadini del comune di Gallicano.

Infine è stato chiarito che al supermercato di Gallicano potranno recarsi a fare la spesa soltanto gli abitanti dei comuni di: Gallicano, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli e la frazione di Palagnana del Comune di Stazzema.