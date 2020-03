Garfagnana : gallicano



Saisi fa il quadro in Garfagnana: "Circa 200 tra quarantene e isolamenti"

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:25

Prima i dati di Gallicano: ad oggi, risultano zero contagiati, un solo tampone fatto (in attesa di risultato), 20 persone in quarantena (aumentate di due rispetto a ieri) e sette in isolamento fiduciario (diminuite di tre). Cosa positiva: delle 20 quarantene, 10 finiranno stasera (18 marzo) alla mezzanotte, e altre quattro domani sera; degli isolamenti, invece, domani ne finiranno quattro.



Quindi i dati, più generali, della Garfagnana (nei quali non rientrano ovviamente i dati della Mediavalle): circa 200 persone tra quarantena e isolamento, di cui 29 si sono aggiunte oggi in quarantena.



A rendere noto il quadro della situazione è stato il primo cittadino di Gallicano, David Saisi, che, sulla sua propria pagina Facebook, ha aggiornato i propri concittadini (e non solo) con la consueta video-diretta. "Questi sono i numeri di oggi - ha commentato il sindaco -. Numeri che, per quanto riguarda Gallicano, sono confortanti, ma che non ci devono far mollare di un centimetro. Dobbiamo essere ligi alle regole perché potremmo vedere nei prossimi giorni, a livello complessivo, una flessione a livello di contagi nell'area dell'Asl Toscana Nord-Ovest".



"Più si va avanti - ha spiegato Saisi - più chiaramente aumenta la probabilità che possano esserci casi positivi. I tamponi che sono stati fatti finora sono stati tutti negativi. Prima o poi, può darsi che anche a Gallicano possa esserci un contagio. Quindi dobbiamo essere rigorosi nell'osservare le regole che ci sono state date e quelle che ci siamo dati noi per senso di responsabilità".



"Mi sento infine - ha concluso il primo cittadino - di fare un ringraziamento al sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che, in quanto presidente dell'Unione dei Comuni, sta coordinando i sindaci della Garfagnana. Da lui riceviamo, in maniera molto veloce, tutte le comunicazioni. Sta facendo veramente un ottimo lavoro ed è un punto di riferimento anche per me".