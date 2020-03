Garfagnana



Saisi smentisce le voci: "Nessun contagio a Gallicano"

venerdì, 20 marzo 2020, 21:47

di daniele venturini

Il sindaco di Gallicano David Saisi ha ribadito, questa sera, che nel comune non ci sono persone contagiate dal Coronavirus, smentendo le voci che erano circolate in merito a un eventuale contagio di un gallicanese. Il primo cittadino si è detto dispiaciuto per questa bufala e soprattutto perché sono stati fatti ingiustamente dei nomi.

Vi sono invece sei persone in isolamento volontario e cinque in quarantena. Si attende l'esito di un tampone che è stato fatto a un cittadino residente nel comune.

Saisi ha parlato anche del servizio di spesa a domicilio che il comune ha appaltato alla Misericordia. Poiché si è passati in pochi giorni da due, tre spese al giorno, alle attuali venti, si è dovuto modificare l'attuazione di questo servizio. Il sindaco ha spiegato che non è più possibile ordinare quotidianamente la spesa, come molti cittadini facevano, ma dovrà essere un servizio settimanale o addirittura quindicinale, perché altrimenti non si riesce più a soddisfare le persone che lo richiedono. Su questo tema, Saisi ha anche specificato che i cittadini non possono pretendere di indicare anche le marche dei prodotti. Gli operatori della Misericordia faranno di tutto per soddisfare le esigenze delle persone, ma se non si trova una marca specifica si prende un altro marchio. Sempre riferito alla spesa a domicilio, Saisi ha assicurato che i soldi andranno spesi in tutti i negozi del comune, perché è giusto che tutti i commercianti vengano coinvolti. Pertanto chi richiede questo servizio, non può scegliere il negozio.

Per quanto riguarda i parchi giochi del comune, sono tutti chiusi, partendo dagli impianti sportivi che sono stati chiusi per primi, al parco giochi di Bolognana e tutti gli altri. Le attività ludiche all'aperto sono vietate. Le attività motorie si possono fare ma nelle immediate vicinanze della propria abitazione, ponendo in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.