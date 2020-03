Scontro tra Enal Caccia e Atc Lucca

Garfagnana



Sulla diatriba tra la Sezione Enal Caccia Provincia di Lucca e il Comitato dell’ATC Lucca, in merito alla ripartizione del territorio del ex Distretto 8 del Muflone, effettuata dal comitato sopra menzionato, nella riunione di comitato del 5 febbraio, è intervenuto il Cav. Alessandro Angelini, presidente Enal Caccia.

Presidente, ci spiega quale è l'oggetto del contendere, tra la sua associazione e il comitato ATC Lucca?

Nel distretto 4 tutta la superficie è suddivisa in sotto zone del capriolo mentre nel distretto 3 sono state lasciate senza sotto zone del capriolo due grandi aree quella più a nord (figura 1) con una superficie calcolata per difetto tramite lo Zerogis di 713 ettari, la seconda con una superficie sempre calcolata per difetto con lo zerogis di 1.046 ettari, ne consegue che il distretto 3 ha così come era prima dell'intervento dell'ATC una potenzialità di incremento della superficie utile per il capriolo di 1.759 ettari (calcolati per difetto.)

E quindi?

Il distretto 8 era il distretto di gestione del muflone con una superficie totale di 2.868 ettari, è stato deciso di non farlo diventare un distretto multispecie a se stante, ma di dividerlo fra il distretto 3 e il distretto 4 consegnando una superficie di circa 1.000 ettari (calcolata per difetto con lo zerogis ) al distretto 3 e il rimanente al distretto 4.

In questa maniera, secondo il suo ragionamento, il Distretto 3 verrebbe favorito?

Il distretto 8 era il distretto di gestione del muflone con una superficie totale di 2.868 ettari, è stato deciso di non farlo diventare un distretto multi specie a sè stante, ma di dividerlo fra il distretto 3 e il distretto 4 consegnando una superficie di circa 1.000 ettari (calcolata per difetto con lo zerogis vedi figura 3) al distretto 3 e il rimanente al distretto 4. Dopo tale suddivisione abbiamo il distretto 3 con una estensione territoriale di 10137 ettari circa ed il distretto 4 con una estensione territoriale di 7769 ettari circa. Alla luce dei dati sopra esposti appare del tutto evidente, che vi è una netta sperequazione in danno del distretto 4.

Presidente, cosa intendete fare per far valere i vostri diritti?

Per questo motivo chiediamo di voler intervenire, e nel caso rivedere l’intera ripartizione del territorio dei due distretti, perché appare incomprensibile l’assegnazione di ulteriori 1000 ettari al distretto 3, quando lo stesso era già sopra dimensionato con ben circa 21sottozone libere e circa 1700 ettari non suddivisi in sotto zone del capriolo. In questa suddivisione del territorio si evidenzia un ulteriore anomalia che consiste nello smembramento del Comune di Molazzana, che nella sua parte nord ovest viene assegnata al distretto 3 mentre la parte rimanente sud est al distretto 4.

Nello specifico?

Alla luce dei motivi sopra evidenziati, e che a parere nostro, rivestono carattere reale per una concreta revisione di quanto deliberato dal Comitato dell’ATC Lucca, si chiede che tale ripartizione venga rivista nella sua interezza al fine di renderla più equa, portando il confine naturale tra il distretto 3 ed il distretto 4 allaTturrite di Castelnuovo di Garfagnana. Al netto di questa modifica il distretto 3 sarebbe comunque incrementato di circa 160 ettari per un totale di 9288 ettari.