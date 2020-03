Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Scuole chiuse, comune mette a disposizione dei genitori un servizio “a chiamata”

mercoledì, 4 marzo 2020, 21:58

In virtù della chiusura delle scuole indetta oggi (4 marzo) dal Governo, per far fronte all’emergenza coronavirus, che si protrarrà fino a metà marzo, il comune di Fabbriche di Vergemoli mette a disposizione dei genitori un servizio “a chiamata” rivolto alle famiglie dei bambini appartenenti alle scuole dell’infanzia ed elementare, che necessitano di un sostegno per motivi lavorativi o eventuali problematiche a livello gestionale.

“Il servizio viene offerto a titolo gratuito e in collaborazione con la Cooperativa di Comunità La Dispensa Montana – dichiara il sindaco Michele Giannini - in attesa che il Governo vari delle soluzioni per venire incontro ai genitori. Una misura tampone per fronteggiare l'emergenza della novità di questa notizia e permettere ai genitori di organizzarsi nella gestione dei propri figli”.

Lo staff è composto da ragazzi del Servizio Civile e da un'educatrice. La fascia oraria del servizio potrebbe essere dalle ore 8.30 alle ore 11.30, occupandosi dei bambini che necessitano di custodia attraverso attività ricreative e momenti di svago.

“Saranno messi a disposizione tre locali suddivisi nelle frazioni comunali al fine di ridurre ulteriormente i fenomeni aggregativi e verrà data ai genitori la possibilità di scegliere il più adatto alle proprie esigenze – continua Giannini - Si prega i genitori interessati di riferire quanto prima la volontà di partecipazione al fine di gestire le dinamiche di assicurazione e organizzazione”.