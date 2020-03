Garfagnana



Secondo caso a Camporgiano: è collegato alla Rsa di Gallicano

lunedì, 30 marzo 2020, 16:35

Secondo caso di positività al Covid-19 nel comune di Camporgiano. A segnalarlo il primo cittadino Francesco Pifferi che spiega come sia collegato alla difficile situazione, in termini di contagi, che si è venuta a determinare presso la Rsa di Gallicano.



"Ripeto nuovamente - afferma il sindaco - l'invito alla calma e sottolineo la necessità di stringerci intorno alla persona ed alla famiglia che stanno vivendo questo difficile momento, per aiutarle concretamente e far sentire loro vicinanza e affetto, come del resto già fatto rispetto a colui che il 26 marzo è stato trovato positivo e che fortunatamente ora sta migliorando costantemente nel reparto malattie i Lucca".



"Così come sottolineo ancora con forza - prosegue Pifferi - quello che ormai è diventato per ognuno di noi un imperativo categorico: rimanere a casa e continuare a seguire, con senso di responsabilità, disciplina e rigore, quanto decreti, ordinanze e buon senso ci impongono di fare, senza se e senza ma! Del resto, l'organizzazione messa in piedi a livello di Valle sta funzionando efficacemente:solo nel nostro comune, a fronte di due casi di positività, sono state attivate complessivamente 42 tra obbligatorie (13) e isolamenti fiduciari volontari (29), con 2 quarantene e 27 isolamenti già terminati favorevolmente. Mentre tra i 13 ancora in essere, le 11 quarantene collegate al primo caso di positività e ancora in corso hanno consentito di positiva".



"Va tuttavia sottolineato - conclude - il grande senso di responsabilità di questi nostri concittadini, che avevano già provveduto per tempo ad autoisolarsi. Passando agli interventi di suppor economica attivati da Governo e Protezione civile, possiamo dire con soddisfazione che il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari e dei medicinali sta funzionando egregiamente quindi ad utilizzarlo sempre di più per evitare ogni genere di attesa di fronte agli esercizi commerciali. Oltre ad esso, abbiamo già ordinato e saranno presto disponibili le prime 500 mascherine certificate che verranno distribuite alla popolazione. Ed altre ne acquisteremo. Infine, riguardo ai 400 milioni complessivi destinati ai comuni italiani con un vincolo di utilizzo finalizzato alla distribuzione ai cittadini in difficoltà di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità o direttamente di derrate alimentari, ai 13.432 euro che spettano al nostro Comune aggiungeremo risorse ricavate direttamente dal nostro bilancio. Vi faremo sapere nelle prossime ore come avanzare le vostre richieste".