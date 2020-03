Garfagnana



Si completa il ripristino della strada in località Acquabona

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:09

Investimenti in arrivo dalla Regione per completare importanti interventi sulle strade regionali in varie zone della Toscana. Con una delibera, proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed approvata ieri dalla giunta regionale, sono state autorizzate nuove risorse - oltre al riutilizzo di economie - per completare interventi sulla viabilità regionale, da parte delle province toscane.

In particolare la regione ha autorizzato:



- la Provincia di Lucca ad utilizzare 500.000 euro (di nuovo stanziamento) e 95.781 euro (tratti da economie su stanziamenti precedenti) per completare il ripristino della Sr 445 nei comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana, consolidando il movimento franoso avvenuto in località Acquabona;

- la Provincia di Pisa ad utilizzare il nuovo finanziamento di euro 1.650.000 per realizzare le opere di completamento per il collaudo finale della variante al centro

abitato di Castelnuovo Val di Cecina, sulla Sr 439;

- la Provincia di Arezzo ad utilizzare economie per 249.854 euro per il 3° lotto della variante alla Sr 69.

“Con queste risorse – spiega l’assessore Ceccarelli– portiamo avanti un’importante opera di riqualificazione della rete viaria regionale, che rappresenta la più importante rete di collegamento presente sul territorio toscano. Queste risorse si aggiungono a quanto stanziato ogni anno per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade regionali. Vanno a beneficio delle Province per quegli interventi che sono rimasti nelle loro competenze. Mantenere in efficienza il sistema viario è il primo passo per garantire maggiore sicurezza sulle strade e la Toscana da anni ha fatto della sicurezza stradale una priorità”