Garfagnana



Si spostano senza autorizzazione, denunciati un marocchino e un argentino

giovedì, 12 marzo 2020, 15:47

di andrea cosimini

Fioccano le prime denunce in Valle del Serchio per violazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale in merito agli spostamenti in queste ore di emergenza Coronavirus. Ad essere deferiti dai carabinieri, nelle ultime 24 ore, sono stati due cittadini stranieri.



Il primo caso si è verificato stamattina, alle 10.30, a Careggine. Un uomo, W. D., di origine argentina, ma residente a Pisa, è stato trovato nei pressi della piazzetta panoramica, sdraiato a prendere il sole, dopo aver parcheggiato la sua moto. Le forze dell'ordine hanno chiesto l'autorizzazione, necessaria in queste ore per gli spostamenti, ma ne è risultato sprovvisto. Lo straniero è stato quindi denunciato perchè, senza giustificato motivo, si trovava a Careggine. L'uomo avrebbe anche provato a dare delle giustificazioni, ma queste non sarebbero state ritenute valide dai militari del posto. Per questo si è beccato una doppia denuncia.



Il secondo caso si è verificato invece stanotte, intorno alle 3.45: un cittadino marocchino, E. A., si aggirava tranquillamente a Ponte all'Ania, nel comune di Barga, senza giustificato motivo. E' stato quindi denunciato dai militari del posto.