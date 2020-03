Garfagnana



Soggiorni estivi: domande esclusivamente via e-mail

lunedì, 9 marzo 2020, 12:54

A seguito delle disposizioni del Governo e della Regione, al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, le domande per prendere parte soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residente sul territorio provinciale, proposti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Provincia, si potranno inoltrare esclusivamente via mail (anche non pec),all'indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Le domande si possono presentare fino alle 13 del 3 aprile e dovranno essere complete di tutti gli allegati richiesti (se incomplete, non saranno accettate).

Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia, telefonando al numero verde 800-747155 (dal lunedì al venerdì con orario 9-13; il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 16). Si può chiamare anche il Servizio politiche giovanili e sociali dell'amministrazione provinciale al numero 0583/417945.

Il programma con le date dei vari soggiorni, il depliant informativo e i moduli per la domanda sono disponibili sia sul portale della Provincia (www.provincia.lucca.it) sia sul sito della Fondazione CrLucca (www.fondazionecarilucca.it/soggiorni-estivi-2020).