Garfagnana



Successo per il flash mob patriottico: tricolori esposti e inno nazionale

sabato, 14 marzo 2020, 11:37

di simone pierotti

Un’iniziativa lanciata sui social che ha riscontrato partecipazione anche in tutta la Valle del Serchio: in tanti, ieri alle 18, si sono affacciati al proprio balcone o alla finestra di casa per esporre la bandiera tricolore e cantare l’inno italiano. Un vero e proprio flash mob a livello nazionale che ha coinvolto milioni di persone, l’ennesimo segnale, di questi tempi, che la gente sente il bisogno di stare vicino agli altri e vivere con ottimismo questo difficile momento.

Abbiamo raccolto una galleria di bandiere tricolore, che sono solamente una piccola parte di quanti esposti sul nostro territorio. In tanti paesi sono volate alte le note dell’inno di Mameli.

Ciascuno ha offerto il proprio contributo, secondo le proprie competenze. Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, valido storico, ha “raccontato” la storia dell’inno italiano. Il maestro Riccardo Grandini, dal balcone della propria abitazione a Camporgiano, ha intonato le note di una celebre canzone di speranza “Somewhere over the rainbow”, un inno alla speranza.