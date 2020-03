Terremoto a Comano: avvertito anche in alta Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 31 marzo 2020, 20:08

Approvata la possibilità di una breve camminata, per un solo adulto genitore di ogni nucleo familiare insieme ad i propri figli minori, in uno spazio antistante rispetto la propria abitasione: questo è stato disposto da una circolare distribuita dal ministero dell'interno alle varie prefetture del Paese, con, in calce, la...

martedì, 31 marzo 2020, 17:00

Si avvia a superare la quota di due milioni di euro il valore delle donazioni che sono giunte all'Azienda USL Toscana nord ovest per sostenere lo sforzo degli ospedali e dei servizi sanitari per contenere il contagio da Coronavirus

martedì, 31 marzo 2020, 16:46

A parlare sono il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani e Stefania Fontanini, responsabile del settore, alla luce del focolaio che è scoppiato negli ultimi giorni nella Rsa Paoli Puccetti di Gallicano

martedì, 31 marzo 2020, 16:21

Persone con gravi forme di disabilità intellettiva possono uscire di casa, ma nel rispetto obbligatorio di determinate regole. E’ quanto si precisa in una circolare regionale inviata, ieri, a prefetti, asl e associazioni, a firma dell’assessore alla salute Stefania Saccardi

martedì, 31 marzo 2020, 15:57

Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 13 i nuovi decessi. Da sottolineare, oggi, che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Per i nuovi casi, si registra oggi l’aumento più basso dall’inizio dell’epidemia:...

martedì, 31 marzo 2020, 14:47

Anche i comuni della Valle del Serchio hanno risposto in blocco all’iniziativa lanciata dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, di osservare, a mezzogiorno, un minuto di raccoglimento ed esporre il tricolore a mezz’asta per onorare le vittime del coronavirus, sostenere gli operatori sanitari e guardare al futuro con speranza. Video