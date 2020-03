Garfagnana



Tutti uniti per Tanya: genitori con striscioni a difesa della bidella

lunedì, 2 marzo 2020, 09:34

di loreno bertolacci

Come da programma, si è ritrovato stamattina, presso gli impianti sportivi di Villa Collemandina, il gruppo dei genitori a sostegno della collaboratrice scolastica (bidella) di Coreglia, Tanya Verona, vittima dei tagli al personale scolastico fatti dal decreto legge del 20 novembre 2019, a firma del ministro dell’istruzione, insieme ai ministri del lavoro, della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze. Una manifestazione pacifica con striscioni.



Sul posto presenti anche la consigliera regionale Elisa Montemagni (Lega) e Luca Mastronaldi del dipartimento ambiente della provincia di Lucca di Fratelli d’Italia. Manifestazioni anche da parte dell'onorevole Riccardo Zucconi (FdI) e del senatore Massimo Mallegni (Forza Italia). Tutti a difesa di questa figura, quella della "bidella", così materna e arcaica, importante per la sicurezza del bambino.



Notizia in aggiornamento