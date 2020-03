Garfagnana : villa collemandina



Ugl: "A sostegno della bidella Tanya, pronti ad offrire supporto"

lunedì, 2 marzo 2020, 16:24

Anche l'organizzazione sindacale provinciale Ugl di Lucca si dichiara a sostegno della bidella Tanya Verona della scuola primaria di Villa Collemandina che, proprio stamattina, ha ricevuto la solidarietà del gruppo di genitori presso gli impianti sportivi del comune (leggi qui).



"In primis - esordiscono il sindacalista Ugl Cipriano Paolinelli, membro del direttivo dell'UTL, e il sindacalista Ugl Marco Visibelli, segretario UTL - portiamo intanto la nostra solidarietà alla lavoratrice Tanya e a tutti gli altri lavoratori coinvolti".



"Siamo amareggiati - dichiarano - dal fatto che una lavoratrice, che in questi anni ha sempre svolto il proprio lavoro con professionalità, senso del dovere e per di più amata da tutti, venga messa a casa (e quindi licenziata) con questa leggerezza senza cercare altre possibili soluzioni. Per questo ed altri motivi abbiamo deciso di offrire sindacalmente il supporto della struttura sindacale UTL/Ugl Generale della provincia di Lucca, oltre naturalmente a quello della categoria specifica Ugl/Terziario, con la segretaria provinciale Maria Nardi, mettendoci a disposizione e attivandoci fin da subito per cercare una soluzione, anche attraverso un ruolo di mediazione tra lavoratori, cooperativa e istituzioni".



"Non solo per Tanya quindi - concludono -, ma, in linea generale, per la difesa dei posti di lavoro nella nostra provincia e quindi anche per le altre decine di lavoratori rimasti coinvolti in questo provvedimento; per di più, ci informano che questa veloce attuazione ha lasciato scoperti e in situazioni di disagio diversi plessi scolastici. Siamo pronti, se ce ne sarà necessità, ad intraprendere un percorso di mobilitazione sindacale e sociale, con i lavoratori, ma anche con tutta la cittadinanza disponibile, perché questa situazione non sia presa alla leggera e si trovi una soluzione a questi lavoratori e lavoratrici in tempi celeri, non dimenticando che dietro ad ogni posto di lavoro perso c'è un'intera famiglia che ne risente".