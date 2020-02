Garfagnana



Un inizio marzo ricco di eventi in Garfagnana

sabato, 29 febbraio 2020, 21:38

Un inizio marzo ricco di eventi quello che si prospetta in Garfagnana, soprattutto con il ben volere del meteo: domenica primo marzo infatti saranno ben tre le escursioni in programma (programmi dettagliati su www.trekking.garfagnana.eu) a partire dalle 9 con “Il racconto di Santiago", con partenza dal Rifugio Isera dell'Orecchiella, e a seguire “Argegna GT" dall’altopiano dell'Argegna (Minucciano) e la “Ultra Hike! Il Forato dal Matanna" da Fabbriche di Vergemoli, entrambi a cura di Wild Trails.

Per quanto riguarda lo spettacolo, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana domenica 1 si terrà lo spettacolo teatrale “preghiera per Cernobyl" alle ore 21 e sabato 7 “Serata Donna” alle 20. Venerdì 6, sempre a Castelnuovo presso il cinema Eden, in occasione dell'Effetto cinema 2020, si terrà la proiezione del film “Martin Eden" alle ore 21.

Domani, dalle 10 alle 16, sarà anche l'ultimo giorno per visitare la mostra fotografica “Educati alla guerra" nella sala Pietro Ferri a Gorfigliano; fino a domenica 8 sarà invece visibile la mostra di pittura “Donne, Arte e Scienza" presso la sala Suffredini a Castelnuovo.

Martedì 3 marzo presso il Foto-Cine Club (Castelnuovo di Garfagnana) si terrà la proiezione di “foto dal buio” dalle ore 21.15, mentre venerdì 6 presso la sede dei CAI Garfagnana di “Alla Scoperta del buio sommerso” dalle 21, entrambi a cura delle Spleloclub Garfagnana.

Infine, per quanto riguarda il carnevale, domani alle 14:30 a Gramolazzo si festeggerà ancora insieme, grandi e piccini.