Garfagnana



Unione Comuni, servizi attivi e continuativi per l’emergenza Coronavirus

venerdì, 13 marzo 2020, 13:22

In relazione alle disposizioni urgenti e straordinarie per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana ha attivato in maniera continuativa i servizi fondamentali di presidio e assistenza del territorio in caso di emergenza.

Il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana, situato in Loc. Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana, è operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00, mentre dalle 20.00 alle 08.00 è coperto con un servizio di reperibilità. Il COI Garfagnana può essere contattato allo 0583/641308 oppure via email coigarfagnana@gmail.com.

Svolge la funzione di coordinamento tra gli Enti locali, si rapporta con la Provincia di Lucca e gli uffici preposti dell’USL per la gestione delle emergenze COVID-19. La sala operativa ha attivato inoltre la funzione volontariato con cui vengono gestite le associazioni del territorio che fanno parte della Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione, la funzione di materiali e mezzi per il reperimento di attrezzature che si possono rendere necessarie, quella di segreteria organizzativa per i rapporti con i Comuni e gli uffici dell’USL.

In questa delicata fase, svolge inoltre l’attività di aggiornamento dati del sistema WebGIS, la mappatura online che consente di censire e analizzare in tempo reale il fenomeno nel territorio della Garfagnana per quanto concerne i casi posti in quarantena e gli isolamenti volontari da COVID-19, predisposto per pianificare adeguatamente gli interventi sanitari e di assistenza in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest e i Comuni della Garfagnana.

Il Sevizio di Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana è attivo sul territorio tutti i giorni compresi i festivi nella seguente modalità: nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.00, raggiungibile al num. 0583/644949, nei giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 19.00 raggiungibile ai numeri di Pattuglia sede Castelnuovo di Garf.na 3293814001 - Pattuglia distaccamento Piazza al Serchio 3346040160, fuori dall’orario di servizio si fa riferimento al Centro Operativo Intercomunale (COI). Le pattuglie vigilano sul territorio per i propri compiti di istituto e per il rispetto delle disposizioni per l’emergenza Coronavirus con attività di sorveglianza in tutti i Comuni componenti escluso Gallicano e compreso Vagli Sotto.

Ulteriore attività di prioritaria importanza è la comunicazione istituzionale verso la popolazione che, in questa particolare situazione, la Protezione Civile ha messo al primo posto per stabilire un rapporto sempre più diretto con i cittadini che sono l’elemento di forza per contenere il diffondersi del virus nel territorio, dal momento che un corretto comportamento è la vera difesa per rallentare e bloccare l’emergenza. Alla luce di questo, attualità e notizie urgenti potranno essere diffuse anche attraverso la pagina facebook “Unione Comuni Garfagnana – SiAmo la Garfagnana”. I Sindaci della Garfagnana rinnovano l’invito ad iscriversi al servizio gratuito e veloce “Alert System GARFAGNANA”, gestito dall’Unione Comuni Garfagnana che consente l’immediata comunicazione ai cittadini di messaggi vocali e per raggiungere il maggior numero di persone ed informarle tempestivamente sulle norme di comportamento da adottare e misure da intraprendere previste dai piani di emergenza ed altre notizie utili a prevenire situazioni di disagio su indicazione dei soggetti preposti Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, Regione Toscana, Prefettura di Lucca e Provincia di Lucca.