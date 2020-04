Garfagnana



2020 Odissea nei bar: bagno di sangue per il settore

lunedì, 27 aprile 2020, 15:32

di simone pierotti

Partiamo da un titolo forte che purtroppo non è riferito ad un film di fantascienza ma alla cruda realtà di uno dei settori commerciali maggiormente messi in ginocchio dalla crisi coronavirus. Quando parliamo di effetti economici del virus che ha annullato e annullerà per tanto tempo gli “assembramenti”, come non fare riferimento a quei settori che di assembramenti vivono. Un bar senza gente non ha ragione di esistere; con poca gente e contingentata può forse sopravvivere ma così non è perché la crisi dei consumi era già in atto da alcuni anni e il coronavirus l’ha purtroppo acuita. Abbiamo fatto una rapida panoramica del settore, intervistando i gestori di alcuni bar della Valle del Serchio: il panorama è desolante, con attività che vivevano degli incassi quotidiani, chiusi per tre mesi e con tanti dubbi sulle modalità di riapertura.

Non usa mezzi termini Gabriele Zuddas, uno dei gestori dello storico bar di Pieve Fosciana “King Bar”, punto di riferimento per giovani e gruppi sportivi del paese: “Nel nostro caso stavamo già facendo i salti mortali, adesso ci arriva una mazzata tremenda! Non solo bar chiuso ma ci hanno fatto aprire per i giochi e i gratta e vinci, con cui avremmo potuto vivacchiare in questa emergenza. Gli aiuti dello Stato, almeno per ora, sono ridicoli, una vera elemosina e la prospettiva di chiedere un mutuo ed indebitarsi ancora di più. La riapertura? Dovremo valutare le condizioni e se siano supportabili con il volume di affari che si creerà da giugno in poi. Prevedo scenari drammatici, in tanti non potranno andare avanti, improbabile per esempio mantenere i dipendenti di prima. La conseguenza sarà creare nuovi disoccupati se non interverranno aiuti concreti”.

Ci spostiamo in mediavalle parlando con Linda Pardini del Bar Bargiglio di Borgo a Mozzano: “Da domani riapriamo con l’asporto, vediamo come andrà. Al momento ci dobbiamo accontentare degli aiuti dello Stato, abbiamo avuto il bonus 600 euro e la cassa integrazione in deroga. Sono convinta che fino a che non sarà trovato un vaccino il mondo non potrà tornare ad essere quello di prima per cui ci dobbiamo abituare a tempi difficili. Per il nostro settore è una tragedia: stiamo studiando come potremo lavorare da giugno in poi, poi potrò giudicare”.

Valentino Venturelli gestisce con il padre e il fratello il Little Bar di Castelnuovo di Garfagnana: “Siamo chiusi e non riapriremo per l’asporto il 4 maggio, non ci conviene. Stiamo lavorando per farci trovare pronti al 1° giugno e probabilmente organizzeremo servizi nuovi, come l’asporto per gli uffici e i lavoratori. Noi abbiamo solo la fortuna di essere un’attività a conduzione familiare ma è evidente che sarà un anno molto difficile, con la clientela che si avvicinerà al bar con molta cautela”.

Altro storico bar del capoluogo è il Caffè Ariosto, gestito dalla famiglia Rolandi. “Siamo chiusi dal 10 marzo – ci dice Enrico Rolandi – e non possiamo fare altro che usufruire degli aiuti dello Stato. Non sono ovviamente sufficienti rispetto agli incassi di questo periodo ma c’è da stringere i denti. Stiamo valutando la riorganizzazione del locale, con divisori in plexiglass per mantenere le distanze”. Come vedi la riapertura in estate? “Un massacro! L’estate ci sarà solo climaticamente per la nostra zona, non ci saranno gli stranieri e pochissimi turisti. Chissà quando potremo tornare agli incassi di un tempo! Personalmente sto disdicendo anche le ferie, non vedo come si possa pensare ad un viaggio in questo periodo, senza certezze”.

Non una tragedia, bensì tripla tragedia per Massimo Salotti, imprenditore del settore titolare di ben tre locali, New Bar e Twitter a Castelnuovo di Garfagnana e il Sassone di Fobbia nel comune di Molazzana: “Sono chiuso dall’11 marzo con tutti i locali, con 18 persone a casa. Di parole ne ho sentite tante, ma ad oggi i dipendenti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione e personalmente nemmeno i 600 euro. Parliamo di gente a casa che non riscuote da un mese e mezzo: qua non stiamo ragionando di riaprire il 1° giugno ma se a quella data saremo in grado di farlo e come ci arriveremo. Non abbiamo ancora certezze e le norme sono confuse: tutto bene, è ovvio che il problema principale è sanitario ed internazionale, ma quello economico è divenuto drammatico ed insostenibile per la gente”.

Altro bar storico e punto di riferimento per le serate in mediavalle è il “Blu Matisse” (o Pescatore) alla rotatoria di Borgo a Mozzano, gestito da Pietro Allegretti: “Non era facile prima, adesso diventa difficile. Noi stiamo preparandoci riorganizzando il locale dove non abbiamo grossi problemi di spazio ma il problema maggiore sarà rappresentato dalla gente che non potrà più frequentare i bar come un tempo. In questi giorni ho fatto il calcolo di quanto ci sta costando la chiusura, non entro nello specifico ma stiamo parlando di decine di migliaia di euro. Quando la mattina presto alziamo la serranda, sappiamo che la giornata ci costerà 400/500 euro, consideri quanto dobbiamo incassare! Noi siamo già fortunati a non avere da pagare affitti ma le bollette sono arrivate, le tasse sono solo posticipate”. Come sarà la riapertura? “Io sono molto preoccupato, non ho la sfera di cristallo ma per tanti sarà difficile andare avanti e probabilmente converrà non riaprire subito, o dopo aver provato per un certo periodo, e attendere il ritorno alla normalità. O ci danno aiuti e sostegni concreti e cospicui, o il settore dei bar morirà”.