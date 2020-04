A.M.A cultura indice il concorso "Home's got talent"

Altri articoli in Garfagnana

Il comune di Vagli di Sotto ha decretato l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, previste dall'ordinanza del capo della protezione civile del 29/03/2020, tramite il centro di coordinamento comunale

"Visto il protrarsi di questa emergenza, per essere vicini ai propri cittadini, l'amministrazione comunale di Castiglione, ha deciso di eseguire la consegna di mascherine a tutte le famiglie del comune". Così il sindaco Daniele Gaspari

Asl dice grazie alla farmacia Lupetti di Pieve Fosciana, che ha regalato 90 mascherine chirurgiche al presidio ospedaliero della Valle del Serchio, e ai signori Manuela Grassi e Jean Antonine Rousseau che hanno donato uno smartpad per i pazienti Covid che sono ricoverati a Lucca

Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19. In quattro giorni fa una media di oltre 165 casi al giorno

Così Andrea Zavanella, presidente dell'azienda di trasporti pubblici locali, volendo elogiare i propri lavoratori per il grande lavoro svolto dagli stessi in questo periodo di emergenza sanitaria

Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita: aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore), in particolare nelle...