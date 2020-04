Garfagnana



Al via il secondo ciclo di consegna delle mascherine: coinvolte farmacie e grande distribuzione

venerdì, 17 aprile 2020, 18:12

di lorenzo vannucci

Un milione e mezzo di mascherine distribuite ogni giorno. È questo l'obbiettivo che si è prefissata la regione Toscana, dopo che, attraverso l'aiuto e la collaborazione con i comuni e con le associazioni di volontariato, sono stati distribuiti otto milioni e mezzo di questi dispositivi alla cittadinanza. Una distribuzione che, adesso, cambia forma: se prima erano coinvolti gli enti comunali, infatti, da domani sarà la volta di farmacie e grande distribuzione ad essere chiamate a dare il proprio contributo.



Una consegna che sarà a titolo completamente gratuito per tutta la cittadinanza. La regione ha evidenziato come "riteniamo giusto che una spesa di tale genere sia a carico del sistema sanitario toscano e non della cittadinanza". Il presidente Rossi ha illustrato il piano per la distribuzione, spiegando come "sul territorio abbiamo individuato 1150 farmacie, egualmente distribuite, e 230 negozi di grande distribuzione da coinvolgere in questo progetto".



Rossi ha annunciato che "saranno consegnate cinque mascherine per ogni cittadino che ne farà richiesta. Con questa operazione andiamo a garantire la possibilità che operatori sanitari e farmacisti siano protetti nel corso delle loro attività. Fuori dai centri di grande distribuzione saranno coinvolti 230 volontari che dovranno rapportarsi con il pubblico, consegnare un volantino e rispondere alle eventuali domande. La distribuzione avverrà dalle 9 alle 16 presso i grandi punti vendita, secondo gli orari di apertura per ciò che riguarda le farmacie".



È stato inoltre spiegato dal presidente di regione come "sono già avvenute le consegne di un milione di mascherine agli enti farmaceutici, di un milione e mezzo presso i punti vendita di grande distribuzione prescelti. La stessa cosa avverrà lunedì, e nei giorni seguenti. Questo lo dico perché bisogna che sia chiaro che non occorre in alcun modo precipitarsi ed assaltare gli scaffali, poiché faremo in modo che il flusso di mascherine sia ininterrotto. Abbiamo inoltre mantenuto i contatti con i comuni, dando priorità a quelle realtà non fornite né di farmacie né di uno dei punti vendita prescelti per questa operazione. Siamo in un momento importante, poiché per combattere il Coronavirus la prevenzione è un'arma molto efficace".