Garfagnana



Altri due casi collegati alla Rsa di Gallicano

venerdì, 10 aprile 2020, 16:30

Altri due casi positivi oggi, a Gallicano, sempre tra i familiari degli operatori sanitari della RSA Paoli Puccetti. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino David Saisi.



"È evidente - ha commentato - che si debba provvedere a isolare o il caso positivo o il rimanente nucleo familiare negativo per evitare che il contagio coinvolga tutto il nucleo familiare. A Gallicano, in un agriturismo a Campo, aprirà domani un albergo sanitario per ospitare pazienti COVID asintomatici o paucisintomatici che non necessitano di ricovero e pazienti COVID in dimissione dal ricovero ospedaliero e che ancora non sono negativizzati al test molecolare".



"Il passo successivo dovrà essere, secondo me - ha concluso Saisi -, quello di avere strutture alberghiere che ospitino i familiari di persona positiva che non necessita di ricovero".