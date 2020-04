Garfagnana : pieve fosciana



Angelini precisa: "I due casi positivi di ieri si erano già autodenunciati"

giovedì, 9 aprile 2020, 22:27

L'amministrazione comunale di Pieve Fosciana, guidata dal sindaco Francesco Angelini, è intervenuta questa sera per precisare che i due nuovi casi di positività segnalati ieri nel bollettino dell'Asl, riferiti a due residenti del comune, in realtà si erano già autodenunciati.



"Oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale - spiega il primo cittadino - che i due casi di positività sono in realtà da riferirsi a persone che già erano risultate tali, che già molto correttamente si erano autodenunciate e che risultano ancora positive".



"Pertanto - conclude Angelini -, nell'attesa dell'ufficialità, non ci sembrava opportuno dare notizie che, se non inserite nel giusto contesto, servono solo a creare ansia e preoccupazione. Rinnoviamo la nostra vicinanza e augurio alle persone che ancora devono aspettare per essere dichiarate guarite e non ci dimentichiamo mai di rispettare le regole. Anche oggi nel nostro comune non si registrano nuovi casi di positività per Coronavirus".