Garfagnana



Bus, soppresse corse mercatali del giovedì a Castelnuovo

mercoledì, 8 aprile 2020, 13:02

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.1 comma 5 del DPCM 11/03/2020) e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza n°11 del 13/03/2020, da giovedì 9 aprile 2020 entreranno in vigore le seguenti modifiche al programma d’esercizio.

URBANO LUCCA

• LAM BLU: la frequenza oraria attuale è di 15’ per le partenze da Ospedale S.Luca, con la variazione passerà ad una frequenza di 20' nei giorni feriali.

• LAM ROSSA: la frequenza oraria attuale è di 10’ per le partenze da S.Vito, con la variazione passerà ad una frequenza di 15' nei giorni feriali.

• LINEA 6: la frequenza pomeridiana è stata portata a 1h dalle ore 13:30 nei giorni feriali.

URBANO DI VIAREGGIO

• LINEA 21: la frequenza oraria attuale è di 30’, con la variazione passerà a 1h anche nei giorni festivi

• LINEA 27: la frequenza oraria attuale è di 30’, con la variazione passerà a 1h anche nei giorni festivi

EXTRAURBANO ZONA VERSILIA

• Linea E26: Pietrasanta-Fiumetto-Osp. Versilia-S FS Viareggio-Viareggio-Massarosa:

è stato eliminato il transito da Via Bernini nel servizio feriale e festivo.

• Linea E38: Pietrasanta – Seravezza – Azzano – Basati:

la corsa delle ore 15:30 da Seravezza per Azzano 16:08 è stata anticipata alle ore 15:10.

la corsa delle ore 16:08 da Azzano per Seravezza è stata anticipata alle ore 15:48.

ZONA MEDIAVALLE/GARFAGNANA

• Soppressione delle corse mercatali (il Giovedì) di Castelnuovo.

Si raccomanda la consultazione degli orari alla palina!