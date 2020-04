Garfagnana



Castiglione Viva dona nove pc agli studenti più bisognosi

venerdì, 10 aprile 2020, 15:00

Questa mattina il gruppo “Castiglione Viva” ha donato all’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana 9 pc da consegnare alle famiglie più bisognose, che in questa situazione possono averne più necessità e meno possibilità di acquisto. I pc hanno lo scopo di garantire a tutti gli alunni la partecipazione all’attività scolastica dalla propria abitazione durante l’emergenza del Coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole.

Castiglione Viva ringrazia il dott. Andrea Meoli, dirigente della ditta Fabio Perini S.p.A. di Lucca, il quale ha risposto prontamente alla richiesta di fornitura gratuita di alcuni PC per farne dono all’Istituto Comprensivo Castiglione di Garfagnana.

“Il dott. Andrea Meoli ha sposato subito la nostra causa – spiegano i consiglieri - così come i suoi collaboratori, sig. Rosati Alessandro e sig Volpi Michele persone eccezionali che si sono messe subito a disposizione affinché in breve tempo potessero essere fatte le dovute verifiche e soprattutto la donazione in un tempo record di 2 giorni! Chiaramente il nostro ringraziamento va anche a loro. Ci ha fatto veramente piacere conoscere persone che in questo momento così drammatico e con una moltitudine di problemi, abbiano dedicato il loro tempo a persone meno fortunate. Che dire speriamo di poter far conoscere presto il nostro bel paese al dott. Meoli e a Michele e Alessandro”.