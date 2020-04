Confindustria: "Riapertura delle aziende, inconcepibile e inaccettabile lo stato di incertezza"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 23 aprile 2020, 20:49

Un annuncio di un minuto e cinque secondi. Un minuto e cinque secondi in cui Giuseppe Conte è riuscito a far trasparire tutta la propria soddisfazione per l'esito del Consiglio Europeo, terminato da pochi minuti

giovedì, 23 aprile 2020, 18:58

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

giovedì, 23 aprile 2020, 16:51

In Toscana sono 8.780 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di 100, il punto più basso a partire dal 13 marzo

giovedì, 23 aprile 2020, 16:31

Oltre a chi somministra alimenti, che potrà vendere per asporto, nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio potranno rimanere aperte le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie

giovedì, 23 aprile 2020, 16:26

L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha consegnato oggi pomeriggio nel reparto Covid-19 di Careggi i primi tre dei 50 tablet acquistati da Estar grazie alla campagna di donazioni "Sostieni gli ospedali della Toscana". Gli altri verranno distribuiti da Estar nei prossimi giorni, in ciascun ospedale toscano

giovedì, 23 aprile 2020, 16:21

Uno dei (tanti) comparti messi a dura prova dal coronavirus è sicuramente quello dei parrucchieri e dei centri estetici, chiusi dal 10 marzo (se non prima): mestieri basati sul contatto con le persone che, in un periodo di distanziamento sociale, non possono lavorare e si trovano di fronte a tanti...