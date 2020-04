Garfagnana



Consegnati dispositivi di protezione alle Misericordie della Valle

giovedì, 30 aprile 2020, 12:34

La Banca Versilia Lunigiana Garfagnana - Credito cooperativo veramente in veste di benefattrice nella Valle del Serchio verso le quattro sedi della Misericordia - Punto di emergenza territoriale (Pet) servizio 118, di Piazza al Serchio, Castelnuovo, Fornaci di Barga e Borgo a Mozzano, con la consegna di diversi pacchi contenenti cuffie, calzari, mascherine, guanti, tute, confezioni di disinfettanti, gel igienizzante mani. Insomma tutti quei dispositivi di protezione individuale indispensabili in questo periodo per chi opera nella sanità e può venire a contatto con persone contagiate dal Codiv 19. A ognuna delle quattro sedi sono state consegnate da 200 a 400 pezzi tipologie per ognuno dei suddetti dispositivi.



Erano presenti il responsabile area territoriale della Banca Bvlg Sergio Canozzi ed i componenti del consiglio di amministrazione della Banca Bvlg, il vice presidente per la zona Garfagnana Pier Luigi Triti ed il consigliere Pietro Salatti. “La nostra banca - ha commentato Pietro Salatti - ha voluto così dimostrare la sua sensibilità verso il territorio e verso quelle associazioni fondamentali per i servizi sanitari e di pronto intervento come le Misericordie. La consegna ha preso avvio da Borgo a Mozzano, poi Fornaci di Barga, Castelnuovo e Piazza al Serchio. I governatori ci hanno ringraziato per questi dispositivi indispensabili, che loro utilizzano in gran quantità tutti i giorni”.



Il ragionier Sergio Canozzi ha annunciato anche un’altra donazione nei prossimi giorni da parte della Banca a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Infatti alle sedi della Caritas di Borgo a Mozzano, Barga, Castelnuovo e Piazza al Serchio verrà consegnato un contributo in denaro che servirà poi all’acquisto di beni alimentari per le famiglie che vengono assistite localmente dalla Caritas.