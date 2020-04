Consegnati dispositivi di protezione negli ospedali della Valle

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 16 aprile 2020, 17:53

Completata a tempo di record la via alternativa per raggiungere la sponda opposta del lago dopo la chiusura improvvisa, da parte della provincia, del Ponte della Tambura che aveva generato non pochi disagi per gli abitanti (e non solo) del centro storico di Vagli di Sotto. Video

giovedì, 16 aprile 2020, 17:08

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi giovedì 16 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.943 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri

giovedì, 16 aprile 2020, 16:53

Il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha così commentato al termine del sopralluogo di questa mattina a Vagli, dopo la chiusura al transito sia veicolare che pedonale del ponte, avvenuta alcuni giorni fa

giovedì, 16 aprile 2020, 15:36

Su tutto il territorio diocesano (Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio) sono oltre 250 i volontari attivi attraverso la Caritas

giovedì, 16 aprile 2020, 15:03

Da un approfondimento disponibile sul sito di Ars (Agenzia regionale di sanità) Toscana e tratto anche da un report diffuso ieri dall’Istituto Superiore di Sanità, risulta che ad oggi esista una forte differenza di genere tra uomini e donne a proposito del rischio di infezione e di mortalità da Covid-19, totalmente a...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:38

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta l'attenzione sul settore dell'agriturismo e sull'attuale emergenza legata al diffondersi del Coronavirus