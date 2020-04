Coronavirus, 41 nuovi casi in provincia di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 3 aprile 2020, 13:39

Un accordo da 7,5 milioni di euro per ampliare i servizi e sostenere lo sviluppo di Garfagnana, Lunigiana e Media Valle del Serchio. Sarà la prossima giunta regionale a dare il via libera a questo strumento che interverrà direttamente in queste aree su settori come sanità, scuola, trasporti, sviluppo economico

venerdì, 3 aprile 2020, 13:24

Anche il comune di Fosciandora darà il via all’erogazione di buoni alimentari per sostenere i cittadini che, in seguito all’emergenza coronavirus, non hanno risorse per acquistare beni alimentari e di prima necessità

venerdì, 3 aprile 2020, 12:09

Il presidente della Cia Toscana Nord, Gian Piero Tartagni, commenta l'esito dell'accordo tra Stato e Regioni che stanzia importanti finanziamenti che andranno ad aiutare gli agricoltori, raccogliendo così le istanze esposte dalla Cia

venerdì, 3 aprile 2020, 11:27

Dopo le pesanti perdite già accumulate per il blocco di molte attività legato al contrasto dell'epidemia di coronavirus, è arrivato il gelo sulle produzioni ortofrutticole toscane: due gelate, la prima lunedì notte e la seconda mercoledì notte, hanno portato le temperature a scendere fino ad oltre 3 gradi sotto lo...

venerdì, 3 aprile 2020, 10:15

Scale, scale e cultura dei territori. Intanto alcuni associati, dalle zone di Lecco e Lodi, attraverso il web, ogni giorno raccontano di situazioni, che purtroppo richiedono ancora molta prudenza

giovedì, 2 aprile 2020, 21:55

In totale in Garfagnana sono 60 le persone positive al covid-19, ci sono 71 quarantene, 5 isolamenti fiduciari, 18 ricoveri e, purtroppo, 4 decessi. Al momento ci sono tamponi in corso, per i quali si attende il risultato domani