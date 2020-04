Coronavirus, firmata l’ordinanza per le attività di manutenzione nelle aziende tessili

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 26 aprile 2020, 21:28

Simone Simonini, attuale coordinatore provinciale di "Cambiamo!", già consigliere comunale di Molazzana nello scorso quinquennio, replica al sindaco Andrea Talani sulla mancata commemorazione del 25 aprile

domenica, 26 aprile 2020, 21:24

Moda, lapideo, nautica, metallurgia, vari comparti della meccanica inclusa quella per il tessile, per l'alimentare e le bevande, per la produzione di articoli in metallo; poi ancora ferrotranviario, articoli in gomma e vetro piano, arredamento, chimica tessile, gran parte dell'edilizia: questi i settori presenti nel territorio di Confindustria

domenica, 26 aprile 2020, 21:21

Saranno ancora molto parziali gli spostamenti sul territorio nazionale dopo il 4 maggio, giorno individuato per l'inizio della fase due. Non sarà infatti possibile, come era stato fatto filtrare da alcuni ambienti di stampa, andare a trovare amici e conoscenti a domicilio

domenica, 26 aprile 2020, 17:22

Anche oggi (26 aprile), come ieri (25 aprile), l’Azienda USL Toscana nord ovest non invia i dati sui nuovi casi positivi. Il prossimo aggiornamento - con i dati del 25, 26 e 27 aprile - sarà domani, lunedì 27 aprile

domenica, 26 aprile 2020, 17:10

In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300

domenica, 26 aprile 2020, 16:35

Non si fa attendere la risposta dell'amministrazione comunale di Molazzana alle critiche avanzate dalla consigliera di minoranza Melania Ferrari e dal coordinatore provinciale di "Cambiamo!" Simone Simonini sulla mancata celebrazione del 25 aprile (Festa della Liberazione)