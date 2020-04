Garfagnana



Coronavirus, i comuni montani della Toscana ripensano il loro futuro

venerdì, 24 aprile 2020, 12:27

di giuseppe bini

La consulta Anci Toscana, dopo la riunione in video conferenza dello scorso 22 aprile, chiede risorse e condivide le idee di rilancio di Boeri e Fuksas.



L'incontro ha visto la partecipazione di oltre 60 tra sindaci e amministratori, collegati in vedio conferenza alla sede dell'Associazione. Dalla lunga e parteciata discussione, guidata dal coordinatore e sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo, è emersa con forza la richiesta di un supporto immediato all'economia locale e di investimenti in promozione e rilancio delle aree montane per il futuro, quando il Paese potrà ripartire dopo l'emergenza.



Una delle tematiche dibattute riguarda la possibilità di ricavare una qualche leva positiva dallo stop dovuto all'emergenza in corso. A tal proposito, per quanto riguarda le aree montane di riferimento, gli amministratori volgono lo sguardo al ripensamento di alcuni modelli di sviluppo e di convivenza civile; un dibattito molto vivo che i comuni montani della Toscana ritengono possa costituire una reale prospettiva di progresso e rilancio di territori bellissimi ma emerginati, e vittime di un inarrestabile spopolamento.



La tesi di grandi architetti e intellettuali come Stefano Boeri e Massimiliano Fuksas è quella di lavorare ad un grande progetto nazionale di riqualificazione dei paesi e dei piccoli borghi: la necessità di spazi aperti, la possibilità del lavoro a distanza, il bisogno di nuovi stili di vita, rappresentano un'occasione unica da poter sfruttare.



Dai comuni montani della Toscana è emersa chiara la volontà di sostenere e condividere questo progetto.