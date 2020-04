Garfagnana



Coronavirus, Minucciano: donazioni per la solidarietà alimentare

giovedì, 23 aprile 2020, 16:04

di giuseppe bini

Sono oltre 100 in beneficiari del contributo di solidarietà alimentare nel comune di Minucciano, alla seconda settimana di attivazione della delibera di giunta in favore di coloro che versano in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.



Il comune fa sapere che della somma messa a disposizione dall''ordinanza del capo della Protezione civile (poco più di 13 mila euro) ad oggi sono stati impegnati 10 mila euro.

Tali risorse presumibilmente non saranno sufficienti fino al termine dell'emergenza, ovvero fino al ripristino totale delle attività lavorative, e quindi sempre l'amministrazione fa sapere dell'accensione di un conto corrente dedicato alla ricezione di offerte da destinare alla solidarietà alimentare.



I donanti possono beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste dal decreto "Cura Italia", mentre l'amministrazione comunale provvede a redigere un regolare elenco pubblico di coloro che effettunao una donazione, senza indicare l'importo donato.



Gli estremi per fare una donazione, dove nella causale dove essere specificata la dicitura "Comune di Minuccciano - Emergenza Covid-19", sono rintracciabili sul sito del comune.