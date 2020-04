Muore un uomo di 71 anni di Pieve Fosciana: aveva il Coronavirus

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 28 aprile 2020, 21:27

La comunità di Pieve Fosciana piange la scomparsa del proprio concittadino, Ivano Brogi, 71 anni, risultato positivo al Coronavirus, ma morto a causa di altre patologie

martedì, 28 aprile 2020, 20:15

Il commissario della Mediavalle Garfagnana della Lega, Luigi Pellegrinotti, propone un rimborso dell'abbonamento dell'autobus di linea a tutti coloro che non ne hanno potuto usufruire visti i decreti ministeriali e le ordinanze regionali

martedì, 28 aprile 2020, 19:48

Un richiamo alla calma ed un invito a comprendere come le riaperture, se mal gestite, possano trasformarsi in un boomerang dai danni incalcolabili. Questo, in sintesi, dell'intervento compiuto da Giuseppe Conte fuori dalla Prefettura di Lodi

martedì, 28 aprile 2020, 18:43

Il sindaco di Castiglione di Garfagnana Daniele Gaspari ha inviato una lettera alla direzione di Poste Italiane per chiedere la riapertura dell’ufficio postale di Chiozza. Pur capendo le difficoltà operative in un momento delicato come questo, si sottolinea la necessità di tutelare le esigenze della popolazione delle frazioni più distaccate,...

martedì, 28 aprile 2020, 17:42

In Toscana sono 9.231 i casi di positività al Coronavirus, 52 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e raggiungono quota 2.524

martedì, 28 aprile 2020, 16:42

Lo ha dichiarato, in una nota stampa, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi