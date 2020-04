Coronavirus, nessun nuovo caso in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:45

In questa fase, molto complicata per gran parte della popolazione, sorge un servizio molto utile per tutte le donne che hanno partorito nel bel mezzo della pandemia

mercoledì, 29 aprile 2020, 19:43

Sarà consentita ai genitori con i propri figli minori, accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o a residenti nella stessa abitazione

mercoledì, 29 aprile 2020, 17:45

Moreno Maffucci è conosciuto a livello nazionale nel mondo dei Rallyes. Anche questa volta, come nei precedenti lavori, il libro sarà ben curato e dettagliato. Il libro Rally dello Zoccolo 1980 uscirà in un numero limitato di copie

mercoledì, 29 aprile 2020, 17:42

Sono 9.292 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 61 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'11% e raggiungono quota 2.802

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:35

Le misure previste dal decreto liquidità dell'8 aprile stentano a concretizzarsi, fatti salvi i finanziamenti per importi inferiori a 25.000 euro che stanno iniziando a essere erogati; per i finanziamenti di entità maggiore, di particolare interesse per le attività industriali, i moduli di richiesta risultano giunti alle banche solo lo...

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:04

Oltre ventimila esami effettuati in due settimane nelle strutture sanitarie pubbliche. E’ questo il bilancio della campagna di screening effettuata a partire dal 14 aprile dall’Azienda USL Toscana nord ovest tra i propri dipendenti e tra gli altri operatori impegnati in servizi socio-sanitari e di supporto