Coronavirus, nuovo caso a Castelnuovo: morto un 91enne di Minucciano

domenica, 19 aprile 2020, 19:16

Sono state fissate le nuove priorità nell’effettuazione dei test sierologici rapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini, che la Toscana ha già nelle settimane scorse avviato, utili a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi

domenica, 19 aprile 2020, 18:01

La sala operativa regionale ha inviato personale dell'Unione dei comuni della Garfagnana e volontari antincendi boschivi per spegnere le fiamme in una zona impervia, sotto il coordinamento di un direttore operazioni dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e con il contributo di un altro elicottero regionale

domenica, 19 aprile 2020, 17:19

In Toscana sono 8.372 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa dell’8% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 90 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975 (+4.072 in più rispetto a ieri).

domenica, 19 aprile 2020, 15:53

Parte una campagna di raccolta fondi per sostenere l’associazione degli Autieri d’Italia della Garfagnana. Si chiama “Guardascolta” il progetto lanciato dagli stessi Autieri, un invito a fare squadra con un gesto di solidarietà in favore di una delle associazioni del territorio che, dal principio, si è attivata con generosità e...

domenica, 19 aprile 2020, 15:17

In tempi di coronavirus, c’è un nuovo ed innovativo servizio per le famiglie e le persone che sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni e possono avere difficoltà a spostarsi. Un pool di nutrizionisti, 115 in tutta Italia, si è unito creando un gruppo facebook a disposizione di chiunque, dove...

domenica, 19 aprile 2020, 12:23

Completato a tempo di record per garantire una viabilità alternativa agli abitanti del centro storico di Vagli di Sotto, di fatto isolati a seguito della decisione della provincia di chiudere al transito il Ponte della Tambura, il by-pass realizzato dall'amministrazione comunale finisce subito nel mirino di un'inchiesta giudiziaria